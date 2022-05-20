В Эрмитаже пройдет археофест. Посетителям расскажут о древних артефактах музея

21 и 22 мая в Эрмитаже пройдет археофест, на котором специалисты Эрмитажа будут рассказывать об археологических коллекциях музея.

На протяжении двух дней в двух зданиях музея будут проходить встречи, лекции и круглые столы с главными специалистами Эрмитажа, которые хранят, изучают и пополняют древнейшие артефакты.



Каждый день археофеста будет начинаться со встреч с хранителями Эрмитажа в Зимнем дворце.



21 мая посетителей встретит Павел Лурье, заведующий сектором Средней Азии Отдела Востока расскажет о раскопках Пенджикента. Про историю и археологию Северного Причерноморья поведает Дмитрий Чистов, научный сотрудник Отдела античного мира Государственного Эрмитажа. Другие специалисты Эрмитажа расскажут про Урарту и горный Алтай.