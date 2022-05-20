В Эрмитаже пройдет археофест. Посетителям расскажут о древних артефактах музея

21 и 22 мая в Эрмитаже пройдет археофест, на котором специалисты Эрмитажа будут рассказывать об археологических коллекциях музея.
На протяжении двух дней в двух зданиях музея будут проходить встречи, лекции и круглые столы с главными специалистами Эрмитажа, которые хранят, изучают и пополняют древнейшие артефакты.
Каждый день археофеста будет начинаться со встреч с хранителями Эрмитажа в Зимнем дворце.
21 мая посетителей встретит Павел Лурье, заведующий сектором Средней Азии Отдела Востока расскажет о раскопках Пенджикента. Про историю и археологию Северного Причерноморья поведает Дмитрий Чистов, научный сотрудник Отдела античного мира Государственного Эрмитажа. Другие специалисты Эрмитажа расскажут про Урарту и горный Алтай.
Во второй день, 22 мая, о памятниках эпохи неолита на Северо-Западе России расскажет Андрей Мазуркевич, главный хранитель отдела археологии Восточной Европы и Сибири. По экспозиции Древней Руси в Эрмитаже проведет Сергей Томсинский, ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры, а начальник Забайкальской археологической экспедиции Наталья Сутягина поделится информацией про кочевников Хунну.
В 15-00 будут начинаться лекции в галерее Растрелли. Специалист по средневековой археологии Крыма Светлана Адаскина расскажет о раскопках крепости Чембало, а старший научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Светлана Панкова раскроет секреты генетического анализа археологической коллекции Эрмитажа. С полным списком лекций можно ознакомиться на странице Молодежного центра.
Каждый день археофеста будет заканчиваться круглым столом в 18-00 в Атриуме Главного штаба. В первый день специалисты музея соберутся, чтобы обсудить вопрос «Археология — разрушение или созидание?». Темой круглого стола второго дня археофеста станет «Артефакт — экспонировать или хранить?».
На каждое мероприятие нужно зарегистрироваться.
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