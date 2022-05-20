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    В Петербурге двоих предполагаемых участников «маски-шоу» на мясокомбинате не заключили под стражу

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    Октябрьский районный суд 20 мая завершил избирать меру пресечения фигурантам дела о принуждении к совершению сделки. Сергей Родкин и Максим Кузьмин избежали СИЗО. Первый, как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, будет ограничен в действиях, второй посидит под домашним арестом.

    Ранее суд заключил под стражу предполагаемого организатора «маски-шоу» Павла Суворова. Следствие полагает, что в 2018 году мужчина заключил с Ломоносовским мясокомбинатом договор аренды участка земли сроком до 2033 года. Договорились о плате в 250 тысяч рублей в месяц, но в последние полгода Суворов якобы требовал ее повышения. Требования комбинат якобы игнорировал.

    Тогда в ход пошел актерский талант товарищей. По версии следствия, Суворов, его соучастники Родкин, Егоров, Кузьмин и еще двое мужчин приехали в офис к гендиректору компании-арендатора под видом спецназовцев. Заблокировав вход, они вынудили женщину под дулом бутафорского автомата подписать договор о повышении платы до 650 тысяч рублей.

    «Фонтанка» рассказывала о задержании предполагаемого организатора «спектакля» и двоих его помощников. Отмечалось, что гендиректору угрожали в том числе приостановкой работы предприятия и арестом на 90 суток.

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