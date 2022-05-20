В Петербурге двоих предполагаемых участников «маски-шоу» на мясокомбинате не заключили под стражу

Октябрьский районный суд 20 мая завершил избирать меру пресечения фигурантам дела о принуждении к совершению сделки. Сергей Родкин и Максим Кузьмин избежали СИЗО. Первый, как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, будет ограничен в действиях, второй посидит под домашним арестом.



Ранее суд заключил под стражу предполагаемого организатора «маски-шоу» Павла Суворова. Следствие полагает, что в 2018 году мужчина заключил с Ломоносовским мясокомбинатом договор аренды участка земли сроком до 2033 года. Договорились о плате в 250 тысяч рублей в месяц, но в последние полгода Суворов якобы требовал ее повышения. Требования комбинат якобы игнорировал.