В Петербурге арестовали предполагаемого организатора «милитари-спектакля» ради денег за землю

Октябрьский райсуд Петербурга заключил под стражу Павла Суворова — арендодателя, которого подозревают в агрессивном выбивании денег за свой участок земли. Он останется под арестом до 16 июля.

Как сообщает 20 мая объединенная пресс-служба городских судов, в 2018 году мужчина заключил с «Ломоносовским мясокомбинатом» договор аренды сроком до 2033 года. Договорились о плате в 250 тысяч рублей в месяц, но в последние полгода Суворов якобы требовал ее повышения — безрезультатно.

По версии следствия, решать проблему он задумал силовым методом. Предположительно, Суворов, его соучастники Родкин, Егоров, Кузьмин и еще двое мужчин приехали в офис к гендиректору компании-арендатора с угрожающим шоу. Люди в форме спецназа и муляжами автоматов заблокировали вход, и в итоге с помощью угроз женщину заставили подписать договор о повышении платы до 650 тысяч рублей.

Суворову вменяют принуждение к совершению сделки, но он вины не признает. Он просил о более мягкой мере пресечения, уверяя, что хочет помириться с потерпевшей, но все равно получил арест.

«Фонтанка» рассказывала о задержании предполагаемого организатора «спектакля» и двоих его помощников. Отмечалось, что гендиректору угрожали, в том числе, приостановкой работы предприятия и арестом на 90 суток.