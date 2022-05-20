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    В Петербурге арестовали предполагаемого организатора «милитари-спектакля» ради денег за землю

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    1 комментарий

    Октябрьский райсуд Петербурга заключил под стражу Павла Суворова — арендодателя, которого подозревают в агрессивном выбивании денег за свой участок земли. Он останется под арестом до 16 июля.

    Как сообщает 20 мая объединенная пресс-служба городских судов, в 2018 году мужчина заключил с «Ломоносовским мясокомбинатом» договор аренды сроком до 2033 года. Договорились о плате в 250 тысяч рублей в месяц, но в последние полгода Суворов якобы требовал ее повышения — безрезультатно.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    По версии следствия, решать проблему он задумал силовым методом. Предположительно, Суворов, его соучастники Родкин, Егоров, Кузьмин и еще двое мужчин приехали в офис к гендиректору компании-арендатора с угрожающим шоу. Люди в форме спецназа и муляжами автоматов заблокировали вход, и в итоге с помощью угроз женщину заставили подписать договор о повышении платы до 650 тысяч рублей.

    Суворову вменяют принуждение к совершению сделки, но он вины не признает. Он просил о более мягкой мере пресечения, уверяя, что хочет помириться с потерпевшей, но все равно получил арест.

    «Фонтанка» рассказывала о задержании предполагаемого организатора «спектакля» и двоих его помощников. Отмечалось, что гендиректору угрожали, в том числе, приостановкой работы предприятия и арестом на 90 суток.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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    Комментарии (1)

    07A
    "Если любишь горячее, будь способен и к холодному."

    А.В. Суворов
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