Настоящий СК постучался к «следователям» из Ленобласти, которые с милитари-шоу требовали денег за землю

Следственный комитет Российской Федерации
В Ленобласти развернулось нешуточное шоу с мужчинами в форме: оскорбленный арендодатель решил выбить деньги за свою землю. Это даже получилось, но историей заинтересовался Следственный комитет.
Как сообщает ведомство 18 мая, фигурант решился на отчаянные меры, потому что арендатор не согласилась платить за его землю больше. Речь шла об участке в Ломоносовском районе – договор на 15 лет заключили в 2018 году, а последние полгода арендодатель пытался добиться повышения платы. В преступную команду, по данным следствия, собственник взял юриста и экс-сотрудника правоохранительных органов, который обратился в компанию, проводящую «мероприятия в стиле спецназ и милитари».
Заговорщики приехали в офис к упрямому арендатору на машине со знаками СК вместе с людьми в форме спецподразделений, грозный вид которых подкрепляли похожие на автоматы предметы. Лжеспецназ заблокировал вход, а организатор с двумя товарищами в гражданском заявились в кабинет к жертве и назвались следователями. Гендиректору предприятия пригрозили, что организацию временно прикроют, а ее саму арестуют на 90 суток, а может случиться и кое-что похуже. Женщине пришлось подписать соглашение о повышении платы за участок на 250%.
Организатор шоу и двое его помощников задержаны. Уже готово ходатайство об их аресте. Возбуждено дело о принуждении к совершению сделки организованной группой.