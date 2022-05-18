Настоящий СК постучался к «следователям» из Ленобласти, которые с милитари-шоу требовали денег за землю

В Ленобласти развернулось нешуточное шоу с мужчинами в форме: оскорбленный арендодатель решил выбить деньги за свою землю. Это даже получилось, но историей заинтересовался Следственный комитет.



Как сообщает ведомство 18 мая, фигурант решился на отчаянные меры, потому что арендатор не согласилась платить за его землю больше. Речь шла об участке в Ломоносовском районе – договор на 15 лет заключили в 2018 году, а последние полгода арендодатель пытался добиться повышения платы. В преступную команду, по данным следствия, собственник взял юриста и экс-сотрудника правоохранительных органов, который обратился в компанию, проводящую «мероприятия в стиле спецназ и милитари».

