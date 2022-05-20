На Кировском заводе записали музыку из промышленных звуков. Пьесу можно послушать

На Кировском заводе 20 мая поделились музыкальной композицией «Симфония станков», которую сочинил композитор Евгений Горбунов, используя звуки, предварительно записанные им в цехах, где делают тракторы, буровые установки и турбины для атомных ледоколов.



По мнению автора, в сочинении «переплелись традиции и авангард, история и современность». Но каждый может составить свое впечатление — композицию выложили в телеграм-канале завода.

