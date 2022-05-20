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    Музыка

    На Кировском заводе записали музыку из промышленных звуков. Пьесу можно послушать

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    На Кировском заводе 20 мая поделились музыкальной композицией «Симфония станков», которую сочинил композитор Евгений Горбунов, используя звуки, предварительно записанные им в цехах, где делают тракторы, буровые установки и турбины для атомных ледоколов.

    По мнению автора, в сочинении «переплелись традиции и авангард, история и современность». Но каждый может составить свое впечатление — композицию выложили в телеграм-канале завода.

    Связь нынешнего сочинения с историей действительно глубока: в 1922 году композитор Арсений Авраамов написал «Симфонию гудков», ставшую одним из самых известных культурных явлений музыкального авангарда. В ней звучали пушечные и пистолетные выстрелы, заводские гудки, свист пара, шум самолётов и другие «машинные» звуки.

    О том, как записывали новое сочинение, основанное на звуках петербургского завода, сняли ролик, который выложен в интернет.

    Автор: YouTube/Кировский завод

    «Наш завод — это не просто стены и здания. Здесь сложилась своя удивительная и неповторимая среда, которую мы решили выразить через музыку», — отметила директор по связям с общественностью и административным вопросам Екатерина Ключникова.

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