На Кировском заводе записали музыку из промышленных звуков. Пьесу можно послушать

На Кировском заводе 20 мая поделились музыкальной композицией «Симфония станков», которую сочинил композитор Евгений Горбунов, используя звуки, предварительно записанные им в цехах, где делают тракторы, буровые установки и турбины для атомных ледоколов.
По мнению автора, в сочинении «переплелись традиции и авангард, история и современность». Но каждый может составить свое впечатление — композицию выложили в телеграм-канале завода.
Связь нынешнего сочинения с историей действительно глубока: в 1922 году композитор Арсений Авраамов написал «Симфонию гудков», ставшую одним из самых известных культурных явлений музыкального авангарда. В ней звучали пушечные и пистолетные выстрелы, заводские гудки, свист пара, шум самолётов и другие «машинные» звуки.
О том, как записывали новое сочинение, основанное на звуках петербургского завода, сняли ролик, который выложен в интернет.
Автор: YouTube/Кировский завод
«Наш завод — это не просто стены и здания. Здесь сложилась своя удивительная и неповторимая среда, которую мы решили выразить через музыку», — отметила директор по связям с общественностью и административным вопросам Екатерина Ключникова.