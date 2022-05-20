Директор департамента ЦБ рассказал, когда закончится перестройка экономики России

Процесс структурной перестройки экономики России может растянуться до 2024 года и даже за его пределы, но основные изменения произойдут в ближайшие год-полтора. Об этом 20 мая рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов.
«Санкционные ограничения запустили процесс масштабной структурной перестройки российской экономики, который может растянуться на весь трехлетний прогнозный период и даже за его пределы. Но все-таки основные изменения произойдут, по-видимому, в ближайшие год-полтора», — сказал Тремасов на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum (цитата по РИА Новости).
Последняя статистика, по его словам, показывает, что экономика находится в лучшем состоянии, чем ЦБ видел месяц назад. Однако, уточняет представитель Центробанка, еще рано говорить об изменениях прогнозов, потому что в некоторых отраслях ситуация продолжает ухудшаться и риски увеличиваются.
В конце апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с экономикой в РФ будет сложной полтора-два года. По его словам, падение экономики в 2022 году по одному сценарию составит 8,8 %, а по более консервативному — 12,4 %. Инфляция в нынешнем году по базовому прогнозу будет больше 20 %.