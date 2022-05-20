Директор департамента ЦБ рассказал, когда закончится перестройка экономики России

Процесс структурной перестройки экономики России может растянуться до 2024 года и даже за его пределы, но основные изменения произойдут в ближайшие год-полтора. Об этом 20 мая рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов.



«Санкционные ограничения запустили процесс масштабной структурной перестройки российской экономики, который может растянуться на весь трехлетний прогнозный период и даже за его пределы. Но все-таки основные изменения произойдут, по-видимому, в ближайшие год-полтора», — сказал Тремасов на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum (цитата по РИА Новости).