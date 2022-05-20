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    Калининградский «Локомотив» спустя неделю извинился перед кубинской волейболисткой за «обезьянку»

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    3 комментария

    Калининградский женский волейбольный клуб «Локомотив» неделю спустя всё-таки принёс официальные извинения темнокожей спортсменке с Кубы Аиламе Монталво, которую тренер команды Андрей Воронков во время игры с «Уралочкой-НТМК» назвал «обезьянкой».

    «Клуб искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с «Уралочкой-НТМК». Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за её пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны», — говорится в заявлении клуба «Локомотив», опубликованном 20 мая на его официальном сайте.

    В «Локомотиве» также пояснили, что извинения запоздали, поскольку клуб находился «в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии». Сам Воронков так и не принёс Аиламе Монталво своих извинений. Дисциплинарная комиссия примет решение о его возможной дисквалификации 31 мая.

    В минувший четверг тренера Воронкова признали виновным в дисциплинарном нарушении во время финального матча чемпионата России среди женских команд между «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой». Напомним, в перерыве Воронков давал установку своим игрокам и сравнил кубинскую спортсменку из команды-соперницы Аиламу Монталво с обезьяной. Сама спортсменка после этого заявила, что покидает российский клуб.

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    Комментарии (3)

    AKM
    Называя обезьяной, он хотел подчеркнуть ее ловкость, для волейболиста это высшая похвала
    266186220
    Воронков - принципиальный расист........
    Денеб
    Истинные патриоты не извиняются!
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