Калининградский «Локомотив» спустя неделю извинился перед кубинской волейболисткой за «обезьянку»

«Клуб искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с «Уралочкой-НТМК». Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за её пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны», — говорится в заявлении клуба «Локомотив», опубликованном 20 мая на его официальном сайте.

В «Локомотиве» также пояснили, что извинения запоздали, поскольку клуб находился «в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии». Сам Воронков так и не принёс Аиламе Монталво своих извинений. Дисциплинарная комиссия примет решение о его возможной дисквалификации 31 мая.



В минувший четверг тренера Воронкова признали виновным в дисциплинарном нарушении во время финального матча чемпионата России среди женских команд между «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой». Напомним, в перерыве Воронков давал установку своим игрокам и сравнил кубинскую спортсменку из команды-соперницы Аиламу Монталво с обезьяной. Сама спортсменка после этого заявила, что покидает российский клуб.

