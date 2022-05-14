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    Кубинская волейболистка ответила российскому тренеру за «обезьяну»

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    3 комментария

    Волейболистка екатеринбургского клуба «Уралочка» Айлама Монталво высказалась по поводу слов тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, который назвал ее «обезьяной». Об этом она написала в своих социальных сетях 14 мая.

    «Я внимательно посмотрела видео, где отчетливо слышны слова, сказанные главным тренером «Локомотива» обо мне. Могу сказать, что лично у меня с этим нет проблем. Даже с тем, кто проявил неуважение. Мне нравится мой цвет кожи, я горжусь им и не стыжусь того, какая я есть. Я не делю людей по цвету кожи, национальностям или чему-то еще — я смотрю на то, что они делают, и на то, что у них в сердце. Слова, которые он сказал, совершенно не задевают меня. Человеку, который не может контролировать свое ненасытное эго, мало просто достичь результата — он должен кого-то обидеть. Это показывает отсутствие профессиональной этики», — написала Монталво.

    Инцидент произошел во время финала женского чемпионата России. Андрей Воронков сравнил Айламу Монталво с приматом в перерыве. «Уралочка» потребовала извинений. Сам тренер пока еще никак не прокомментировал свои слова.

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    Комментарии (3)

    Леонтий
    Тренер заболтался,забыл что не в раздевалке.Ответ достойный.
    DanCitizen
    Браво, достойный ответ расисту!
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