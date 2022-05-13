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    Расистский скандал. От тренера «Локомотива» требуют извинений из-за оскорблений темнокожей волейболистки

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    3 комментария

    Руководство уральского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» требует публичных извинений от тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова. Он грубо высказался про кубинскую спортсменку екатеринбургской команды Аиламу Монталво. Об этом 13 мая сообщает издание E1.ru.

    Обращаясь к волейболистке своей команды, он сравнил Монталво с приматом. Слова прозвучали в прямом эфире.

    Такие высказывания, отмечает издание, возмутили болельщиков «Уралочки». Теперь оценивать поведения тренера «Локомотива» будет специальная дисциплинарная комиссия. Руководство уральской команды настаивает на публичных извинениях.

    «Очевидно, что публичные люди, которые в прямом эфире работают, должны нести ответственность за то, что говорят. Это происходило в тайм-аут. Они всегда снимаются и транслируются в эфир. Это ни для кого не тайна», — рассказал представитель «Уралочки-НТМК» Константин Панов.

    Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал тренера Воронкова расистом. «Это женский тренер, блин…» — добавил он.

    Как отмечает E1, недавнее противостояние «Уралочки» и «Локомотива» может войти в историю как одно из самых упорных. Уральская команда впервые за шесть лет вышла в финал чемпионата России, но в итоге команда взяла серебро. «Локомотив» победил со счетом 3:2.

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    Комментарии (3)

    Laska77
    комичное в этом, что говорил он- тренер "Почему опять ловишь эту обезьяну?" своей подопечной с истинно русской фамилией- Зайцева В.
    Dmitry Antonov
    Во как! А нам говорят, что националисты донимают соседнюю страну.
    DEMOMON
    Может для неё это как похвала. Мы ж не в курсе.
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