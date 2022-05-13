Расистский скандал. От тренера «Локомотива» требуют извинений из-за оскорблений темнокожей волейболистки

Обращаясь к волейболистке своей команды, он сравнил Монталво с приматом. Слова прозвучали в прямом эфире.

Руководство уральского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» требует публичных извинений от тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова. Он грубо высказался про кубинскую спортсменку екатеринбургской команды Аиламу Монталво. Об этом 13 мая сообщает издание E1.ru .

«Очевидно, что публичные люди, которые в прямом эфире работают, должны нести ответственность за то, что говорят. Это происходило в тайм-аут. Они всегда снимаются и транслируются в эфир. Это ни для кого не тайна», — рассказал представитель «Уралочки-НТМК» Константин Панов.



Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал тренера Воронкова расистом. «Это женский тренер, блин…» — добавил он.

Как отмечает E1, недавнее противостояние «Уралочки» и «Локомотива» может войти в историю как одно из самых упорных. Уральская команда впервые за шесть лет вышла в финал чемпионата России, но в итоге команда взяла серебро. «Локомотив» победил со счетом 3:2.

