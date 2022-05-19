Тренера Воронкова, который назвал волейболистку «обезьяной», дисквалифицируют. Извиняться он отказался

В четверг специалиста признали виновным в дисциплинарном нарушении во время финального матча чемпионата России среди женских команд между «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой». Напомним, в перерыве Воронков давал установку своим игрокам и сравнил кубинскую спортсменку из команды-соперницы Аиламу Монталво с обезьяной.

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировала тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова на срок до двух лет из-за расистского скандала. Решение опубликовано 19 мая на сайте ВФВ.

«Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову А. Г. санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет», — заявили в ВФВ. Вопрос о конкретных сроках и условиях дисквалификации будет обсуждаться на исполкоме Федерации 31 мая.



Федерация отметила, что «несмотря на очевидность ситуации», клуб «Локомотив» и персонально Воронков «принципиально отказались приносить извинения» в адрес «Уралочки» и Монтальво.