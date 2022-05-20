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    Название и рецепты «Макдоналдса» в России могут остаться

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    1 комментарий

    Роспатент и Минпромторг поделились ожиданиями от продажи российского бизнеса «Макдоналдса». Он может вновь открыться с прежней вывеской и рецептами, считают чиновники.

    «Скорее, будет история с тем, что если договорятся стороны, то, скорее, будет передача прав, то есть лицензирование прав «Макдоналдс» в сторону будущего преемника. Эту историю, наверное, стоит ожидать, а перерегистрацию бренда — я не думаю, но время покажет», — заявил ТАСС 20 мая руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.

    «Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы [эта система] с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала», — считает, в свою очередь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

    Американская компания объявила о временном закрытии ресторанов в России из-за событий на Украине в начале марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. А в мае продала бизнес своему партнеру в России.

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    Комментарии (1)

    RichiS
    Ключевое слово "может". А может и не открыться...Пациент скорее мертв, чем жив... Или наоборот?
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