Съезд на юге КАД снова перекрыли. На этот раз на несколько часов, чтобы убрать контейнер

На петербургской кольцевой автодороге второй день разбираются с последствиями ДТП, в результате которого грузовик уронил контейнер, едва не обрушив наземный переход.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 мая с 12:10 перекрыто движение транспорта по съезду № 3 — с Пулковского шоссе по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо КАД.



Службы убирают контейнер с проезжей части, управиться и пропустить транспорт рассчитывают ориентировочно за три часа.

