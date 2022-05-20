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    Съезд на юге КАД снова перекрыли. На этот раз на несколько часов, чтобы убрать контейнер

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    1 комментарий

    На петербургской кольцевой автодороге второй день разбираются с последствиями ДТП, в результате которого грузовик уронил контейнер, едва не обрушив наземный переход.

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    Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 мая с 12:10 перекрыто движение транспорта по съезду № 3 — с Пулковского шоссе по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо КАД.

    Службы убирают контейнер с проезжей части, управиться и пропустить транспорт рассчитывают ориентировочно за три часа.

    Контейнер упал с грузовика накануне днём так, что повредил опору наземного пешеходного перехода. Пролёт рисковал обрушиться, к вечеру его демонтировали.

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    Комментарии (1)

    Ser_N0771
    а зачем наземному пешеходному переходу опора? может все-таки наДземный?
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