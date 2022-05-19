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    Лоукостер в составе Turkish Airlines начал летать в Домодедово

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    Лоукостер AnadoluJet, входящий в Turkish Airlines, с 16 мая начал полеты в московский аэропорт Домодедово. Об этом 19 мая сообщает РБК со ссылкой на представителя аэропорта.

    Авиакомпания выполняет рейсы в столичный аэропорт Внуково, по ее данным, по 35 рейсов в неделю в мае, и такой же показатель ожидается в июне. Также самолеты перевозчика отправляются в Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Казань, Екатеринбург.

    Ранее сообщалось, что Turkish Airlines начнет летать из Пулково в Анталью, причем билеты дешевыми не назовешь.

    В этом сезоне турецкие авиакомпании могут взять на себя две трети перелетов в Россию.

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