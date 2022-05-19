Лоукостер в составе Turkish Airlines начал летать в Домодедово

Лоукостер AnadoluJet, входящий в Turkish Airlines, с 16 мая начал полеты в московский аэропорт Домодедово. Об этом 19 мая сообщает РБК со ссылкой на представителя аэропорта.



Авиакомпания выполняет рейсы в столичный аэропорт Внуково, по ее данным, по 35 рейсов в неделю в мае, и такой же показатель ожидается в июне. Также самолеты перевозчика отправляются в Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Казань, Екатеринбург.