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    «Ъ»: Турецкие авиакомпании взяли на себя две трети перелётов в Россию

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    7 комментариев

    Россия разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелетов между странами, поскольку у отечественных перевозчиков не хватает самолётов, пишет 19 мая «Коммерсантъ». Дать преимущество турецким авиакомпаниям в нарушение традиционного паритета пришлось для того, чтобы выполнять обязательства перед туристами на популярном направлении во избежание социальной напряженности.

    По данным издания, турецкие авиавласти выдали российским авиакомпаниям вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции. Российские перевозчики не могут с уверенностью запланировать увеличение числа рейсов на курорты Турции.

    Российский Минтранс надеется сместить баланс, требуя от Турции гарантий, что российские воздушные суда не будут арестованы.

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    Комментарии (7)

    OttoVonNasmorck
    А что будет через год? А через два?
    252674901
    Оказывается санкции полезны туркам, а не России.А как нам власть блеет, что они нипочём!!!
    X-кот
    Эрдоган красава. Скоро Туретчина станет по доходам и развитию на место безвременно почившего от заболевания головы отечества
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