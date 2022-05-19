«Ъ»: Турецкие авиакомпании взяли на себя две трети перелётов в Россию

Россия разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелетов между странами, поскольку у отечественных перевозчиков не хватает самолётов, пишет 19 мая «Коммерсантъ». Дать преимущество турецким авиакомпаниям в нарушение традиционного паритета пришлось для того, чтобы выполнять обязательства перед туристами на популярном направлении во избежание социальной напряженности.
По данным издания, турецкие авиавласти выдали российским авиакомпаниям вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции. Российские перевозчики не могут с уверенностью запланировать увеличение числа рейсов на курорты Турции.
Российский Минтранс надеется сместить баланс, требуя от Турции гарантий, что российские воздушные суда не будут арестованы.