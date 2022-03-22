Turkish Airlines c 1 апреля начнет летать из Петербурга в Анталью. Цены на билеты заставят вас плакать

Авиакомпания Turkish Airlines с 1 апреля 2022 года начнет летать из Пулково в Анталью. Об этом 22 марта сообщил оператор аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».



Рейсы будут ежедневными. Вылет из Петербурга запланирован на 11:45, прилет в Анталью, согласно расписанию, — в 15:55. Время в пути составит 4 часа 10 минут. Обратный рейс из Антальи — в 06:30, прибытие в Санкт-Петербург — в 10:45.



Перевозчик на маршруте будет эксплуатировать воздушное судно Airbus A-320 вместимостью 156 кресел.

