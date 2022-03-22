FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Turkish Airlines c 1 апреля начнет летать из Петербурга в Анталью. Цены на билеты заставят вас плакать

21
Печать

Авиакомпания Turkish Airlines с 1 апреля 2022 года начнет летать из Пулково в Анталью. Об этом 22 марта сообщил оператор аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Рейсы будут ежедневными. Вылет из Петербурга запланирован на 11:45, прилет в Анталью, согласно расписанию, — в 15:55. Время в пути составит 4 часа 10 минут. Обратный рейс из Антальи — в 06:30, прибытие в Санкт-Петербург — в 10:45.

Перевозчик на маршруте будет эксплуатировать воздушное судно Airbus A-320 вместимостью 156 кресел.

Согласно системе бронирования на сайте авиакомпании, перелет из Петербурга в Анталью 1 апреля обойдется от 467 евро в один конец. В пересчете на рубли по официальному курсу ЦБ это 53,5 тысячи рублей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

Коренная ленинградка
Как в анекдоте - Альтернатива - дача))
Фомальгаут
Все - в Анталью?
Piter Russo
Это я так понимаю регулярный рейс с облетом Украины?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний