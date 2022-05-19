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    Байден: США полностью поддерживают вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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    2 комментария

    Финляндия и Швеция имеют полную поддержку США в вопросе вступления в НАТО. Об этом 19 мая заявил Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё.

    «Эти страны приняли свое решение. Сегодня я с гордостью заявляю, что у них есть полная поддержка со стороны США. <...> Я приветствую решение Швеции и Финляндии, это пойдет на пользу нашим народам», — сказал Байден, призвав Сенат США и страны НАТО утвердить решение о приеме в альянс новых членов.

    По словам Байдена, благодаря присоединению Финляндии и Швеции к НАТО альянс станет «еще сильнее». Он также добавил, что вступающие в НАТО новые члены «не представляют угрозы ни для одной страны. «Цель НАТО — защита», — сказал он.

    Выступивший после Байдена Саули Ниинистё выразил надежду на «мощную поддержку» со стороны всех союзников и «скорейшую ратификацию» заявок на членство. Он также добавил, что Финляндия готова обсуждать обеспокоенности Турции по поводу терроризма.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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    Комментарии (2)

    hal9000
    Понятн...ну раз такое дело..тогда если уж не получется открыть Форд по новой во Всеволожске..то тогда ведь можно как то наладить поставки автомобилей и запчастей через финнов ..всетаки рядом и в Нато
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