Байден: США полностью поддерживают вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция имеют полную поддержку США в вопросе вступления в НАТО. Об этом 19 мая заявил Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё.



«Эти страны приняли свое решение. Сегодня я с гордостью заявляю, что у них есть полная поддержка со стороны США. <...> Я приветствую решение Швеции и Финляндии, это пойдет на пользу нашим народам», — сказал Байден, призвав Сенат США и страны НАТО утвердить решение о приеме в альянс новых членов.

