Байден: США полностью поддерживают вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция имеют полную поддержку США в вопросе вступления в НАТО. Об этом 19 мая заявил Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё.
«Эти страны приняли свое решение. Сегодня я с гордостью заявляю, что у них есть полная поддержка со стороны США. <...> Я приветствую решение Швеции и Финляндии, это пойдет на пользу нашим народам», — сказал Байден, призвав Сенат США и страны НАТО утвердить решение о приеме в альянс новых членов.
По словам Байдена, благодаря присоединению Финляндии и Швеции к НАТО альянс станет «еще сильнее». Он также добавил, что вступающие в НАТО новые члены «не представляют угрозы ни для одной страны. «Цель НАТО — защита», — сказал он.
Выступивший после Байдена Саули Ниинистё выразил надежду на «мощную поддержку» со стороны всех союзников и «скорейшую ратификацию» заявок на членство. Он также добавил, что Финляндия готова обсуждать обеспокоенности Турции по поводу терроризма.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО.