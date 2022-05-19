Не бросили, а эвакуировали. Генподрядчик реставрации первого форта Кронштадта рассказал, как на берегу оказался переломанный мужчина

Госпитализированный с побережья Финского залива иностранец упал с высоты при производстве работ на «Кроншлоте». Об этом 19 мая «Фонтанке» сообщили в компании «Геоизол», которая занимается реставрацией первого форта Кронштадта.



27-летний приезжий из Узбекистана был рабочим субподрядчика — ИП Косяченко. В среду в составе бригады он занимался подготовкой к реставрации форта «Кроншлот», где упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы.

