    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, с-в

    764мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Не бросили, а эвакуировали. Генподрядчик реставрации первого форта Кронштадта рассказал, как на берегу оказался переломанный мужчина

    4307
    2 комментария

    Госпитализированный с побережья Финского залива иностранец упал с высоты при производстве работ на «Кроншлоте». Об этом 19 мая «Фонтанке» сообщили в компании «Геоизол», которая занимается реставрацией первого форта Кронштадта.

    27-летний приезжий из Узбекистана был рабочим субподрядчика — ИП Косяченко. В среду в составе бригады он занимался подготовкой к реставрации форта «Кроншлот», где упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы.

    Причиной падения указывают неосторожность.

    «Для эвакуации пострадавшего к форту «Кроншлот» немедленно было вызвано спасательное средство, которое доставило его к причалу базы «Литке» у форта «Константин». Место высадки на берег выбиралось исходя из возможности оперативно и беспрепятственно подъехать машинам скорой помощи и полиции», — сообщают в «Геоизоле».

    В компании настаивают, что в скорую звонил прораб, который вместе с пострадавшим рабочим дождался медиков и полицию.

    По первоначальным данным, в единую службу экстренных вызовов накануне незадолго до половины седьмого часа вечера позвонил мужчина, рассказавший о человеке с разбитой головой, который, возможно, упал. Очевидцы позднее добавили, что видели, как пострадавшего к «Константину» доставили неизвестные на катере от соседнего форта. Рядом с ним нашли полотенце в крови, на берегу «Кроншлота» осталась каска.

    Иностранца увезли в 40-ю больницу с множественными переломами костей черепа и грудных позвонков, отёком мозга и ушибами внутренних органов. Спасти его жизнь не удалось.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Иван Финкман
    Вообще-то сначала медиков катером нужно к пострадавшему доставлять, они его должны с такими травмами к медицинской эвакуации готовить и сопровождать. Мутная история.
    Dmitry Antonov
    Ну, так прораб и звонил, только сразу всё не рассказал. Может быть, думали, что всё обойдётся и не стоит работодателя засвечивать.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close