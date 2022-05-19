Не бросили, а эвакуировали. Генподрядчик реставрации первого форта Кронштадта рассказал, как на берегу оказался переломанный мужчина

Госпитализированный с побережья Финского залива иностранец упал с высоты при производстве работ на «Кроншлоте». Об этом 19 мая «Фонтанке» сообщили в компании «Геоизол», которая занимается реставрацией первого форта Кронштадта.
27-летний приезжий из Узбекистана был рабочим субподрядчика — ИП Косяченко. В среду в составе бригады он занимался подготовкой к реставрации форта «Кроншлот», где упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы.
Причиной падения указывают неосторожность.
«Для эвакуации пострадавшего к форту «Кроншлот» немедленно было вызвано спасательное средство, которое доставило его к причалу базы «Литке» у форта «Константин». Место высадки на берег выбиралось исходя из возможности оперативно и беспрепятственно подъехать машинам скорой помощи и полиции», — сообщают в «Геоизоле».
В компании настаивают, что в скорую звонил прораб, который вместе с пострадавшим рабочим дождался медиков и полицию.
По первоначальным данным, в единую службу экстренных вызовов накануне незадолго до половины седьмого часа вечера позвонил мужчина, рассказавший о человеке с разбитой головой, который, возможно, упал. Очевидцы позднее добавили, что видели, как пострадавшего к «Константину» доставили неизвестные на катере от соседнего форта. Рядом с ним нашли полотенце в крови, на берегу «Кроншлота» осталась каска.
Иностранца увезли в 40-ю больницу с множественными переломами костей черепа и грудных позвонков, отёком мозга и ушибами внутренних органов. Спасти его жизнь не удалось.