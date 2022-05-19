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    Переломанного мужчину нашли на побережье Финского залива. Его скинули с катера у форта Константин

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    11 комментариев

    Сотрудники правоохранительных органов реконструируют события, которые предшествовали появлению переломанного иностранца в Кронштадте. На берег его привезли на катере, доставкой в больницу не озаботились. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 мая.

    Накануне около 17:20 в экстренные службы позвонил прохожий и сообщил, что у форта «Константин» требуется врачебная помощь. На берегу Финского залива лежал мужчина без сознания, его травмы позволили предположить, что он мог упасть с высоты.

    Бригада скорой увезла в 40-ю больницу 27-летнего гражданина Узбекистана, который, согласно документам, приехал в Россию на заработки летом прошлого года. Судя по найденной на берегу каске, работа в Петербурге для него нашлась.

    К медикам он поступил с множественными переломами костей черепа и грудных позвонков, отёком мозга и ушибами внутренних органов. Через несколько часов пациент скончался.

    Полицейские выяснили, что иностранца к «Константину» доставил катер. По словам очевидцев, он прибыл со стороны форта «Кроншлот», пострадавшего сгрузили на берег и уехали.

    На «Кроншлоте» в прошлом году начались реставрационные работы, завершить их на первом форте Кронштадта планируют к 2024 году.

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    Комментарии (11)

    rumet
    всё, чего касаются эти шаманы превращается в какой-то ад... Папанька профнепригодный тысячами перерабатывает пушечное мясо... Дочурка получила вотчину: по стопам родителя тоже начала трупы производить и выкидывать гнить в поля.
    Спортлото_83
    какая-то антиутопия, в которой людей превратили в мусор, который можно просто выбросить. вот такие вещи надо расследовать и сажать за это, а не дурачков-протестантов
    ловить, которые с плакатиками стоят
    AndrewBarsik
    Безразличие к человеческой жизни формируется под влиянием примеров, которые подают людям те, кого ошибочно именуют "властью".
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