Переломанного мужчину нашли на побережье Финского залива. Его скинули с катера у форта Константин

Сотрудники правоохранительных органов реконструируют события, которые предшествовали появлению переломанного иностранца в Кронштадте. На берег его привезли на катере, доставкой в больницу не озаботились. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 мая.

Накануне около 17:20 в экстренные службы позвонил прохожий и сообщил, что у форта «Константин» требуется врачебная помощь. На берегу Финского залива лежал мужчина без сознания, его травмы позволили предположить, что он мог упасть с высоты.



Бригада скорой увезла в 40-ю больницу 27-летнего гражданина Узбекистана, который, согласно документам, приехал в Россию на заработки летом прошлого года. Судя по найденной на берегу каске, работа в Петербурге для него нашлась.

К медикам он поступил с множественными переломами костей черепа и грудных позвонков, отёком мозга и ушибами внутренних органов. Через несколько часов пациент скончался.

Полицейские выяснили, что иностранца к «Константину» доставил катер. По словам очевидцев, он прибыл со стороны форта «Кроншлот», пострадавшего сгрузили на берег и уехали.

