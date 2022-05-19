ВЦИОМ: Большинство учителей и родителей поддерживает создание в РФ аналогии пионерской организации

В российских школах 73 % учителей скорее положительно относятся к инициативе создания в РФ общероссийской детской организации наподобие пионерской. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг, 19 мая, — в день 100-летия пионерии.

«Три четверти учителей, преподающих в 5–11 классах, скорее положительно отнеслись бы к созданию общероссийской детской организации для реализации различных воспитательных проектов, сравнимой по масштабу с пионерской организацией ( 73 % ). Каждый десятый учитель относится к созданию такой организации отрицательно (9 % ). Еще 1 5 % не испытали бы на этот счет никаких эмоций», — уточняется в сообщении .

Также подавляющее большинство опрошенных учителей ( 87 % ) положительно оценили действовавшую в советские годы пионерскую организацию, отрицательно к ней отнеслись лишь 7 % респондентов. По мнению более половины учителей ( 53 % ), было бы лучше, если воспитанием современных российских школьников занимались несколько организаций, при этом треть опрошенных педагогов ( 34 % ) выступают скорее за создание одной такой организации.

В то же время сразу 92 % опрошенных родителей школьников 5–11 классов положительно оценили деятельность пионерской организации, а 81 % с позитивными эмоциями встретили бы создание подобной организации в наши дни. 72 % считают, что такой деятельностью стоит заниматься нескольким организациям, тогда как каждый пятый родитель ( 22 % ) поддерживает создание одной такой организации.

Как отмечается в сообщении ВЦИОМ, всероссийский онлайн-опрос учителей 5–11 классов в возрасте 25–60 лет был проведен 19–30 ноября 2021 года, в нем приняли участие 800 респондентов. Предельная погрешность составляет 3,4 % . Всероссийский телефонный опрос родителей школьников 5–11 классов был проведен 18–21 ноября, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов. Предельная погрешность составляет 2,5 % .



«Фонтанка» писала, что в день 100-летия пионерии, 19 мая, в Госдуму РФ внесли законопроект о создании российского движения детей и молодежи под названием «Большая перемена». При этом в Кремле заявили, что в России не собираются возрождать пионерское движение, которое существовало в СССР.

