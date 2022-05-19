Челябинская «Хонда» на Народного Ополчения споткнулась о «Микру» и показала пузо

Как минимум два ДТП с перевёртышами произошло на юге Петербурга утром 19 мая.
На проспекте Народного Ополчения опрокинулась на крышу «Хонда» с челябинскими номерами, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Второй участник — «Ниссан Микра». В комментариях пишут, что в аварии никто не пострадал.
«Со слов [водителя] «Микры», она ехала на зелёный, а водитель «Хонды» проскакивал перекрёсток на красный», — рассказывает подписчик группы Вячеслав. Точные обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, около 11 часов на въезде с Пулковского шоссе на КАД грузовик уронил контейнер. Движение перекрыто. Есть опасность обрушения пешеходного перехода.