Он не отец, он собака. Петербуржец имитировал пса, чтобы спрятаться от приставов

Петербуржец, задолжавший алименты и находящийся в розыске, спрятался от судебных приставов в кровати. Его мать вместе с новой девушкой пытались убедить сотрудников, что под одеялом спит собака. Курьезную историю 19 мая рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу.

Согласно нотариальному соглашению, 30-летний мужчина обязан ежемесячно платить 8,5 тысячи рублей на содержание 9-летней дочки. Однако выполнять свой родительский долг горожанин не спешил. Ранее он уже привлекался за это по административной статье. Наказание в виде обязательных работ горе-отец не отбыл и... потерялся. Накопленный долг по алиментам тем временем достиг 364 тысяч рублей. В связи с этим мужчина был объявлен в исполнительный розыск.



Приставы установили, что все это время петербуржец жил с мамой и уже успел обзавестись новой пассией, которую в местном отделении знали как любительницу выпить в общественном месте. В протоколах она указывала адрес своего возлюбленного.

Сотрудники УФССП пришли в гости к матери должника. Женщина впустила приставов в квартиру и начала убеждать, что сын у нее давно не живет. Однако от зорких глаз представителей службы не укрылись его вещи. Да и сожительница, готовящая на кухне ужин, вызвала подозрения. Искомый гражданин был найден под одеялом на кровати. На вопрос: «кто в домике?» — мать ответила, что там спит собака. Из постели заскулили и завыли.

