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    Он не отец, он собака. Петербуржец имитировал пса, чтобы спрятаться от приставов

    1617
    1 комментарий

    Петербуржец, задолжавший алименты и находящийся в розыске, спрятался от судебных приставов в кровати. Его мать вместе с новой девушкой пытались убедить сотрудников, что под одеялом спит собака. Курьезную историю 19 мая рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу.

    Согласно нотариальному соглашению, 30-летний мужчина обязан ежемесячно платить 8,5 тысячи рублей на содержание 9-летней дочки. Однако выполнять свой родительский долг горожанин не спешил. Ранее он уже привлекался за это по административной статье. Наказание в виде обязательных работ горе-отец не отбыл и... потерялся. Накопленный долг по алиментам тем временем достиг 364 тысяч рублей. В связи с этим мужчина был объявлен в исполнительный розыск.

    Приставы установили, что все это время петербуржец жил с мамой и уже успел обзавестись новой пассией, которую в местном отделении знали как любительницу выпить в общественном месте. В протоколах она указывала адрес своего возлюбленного.

    Сотрудники УФССП пришли в гости к матери должника. Женщина впустила приставов в квартиру и начала убеждать, что сын у нее давно не живет. Однако от зорких глаз представителей службы не укрылись его вещи. Да и сожительница, готовящая на кухне ужин, вызвала подозрения. Искомый гражданин был найден под одеялом на кровати. На вопрос: «кто в домике?» — мать ответила, что там спит собака. Из постели заскулили и завыли.

    «Собачья жизнь» должника не впечатлила сотрудников службы, мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей). Теперь мужчине придется доказывать, что он не кобель, в суде. В противном случае он может на год лишиться свободы.

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    Комментарии (1)

    274568952
    надо было не только заскулить но и полаять и навалить кучу-может быть прокатило бы
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