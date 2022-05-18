Мишустин: Правительство увеличило размер кредита по льготной и семейной ипотеке более чем в два раза

Максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке будет увеличен до 30 и 15 миллионов рублей соответственно. Об этом 18 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В начале мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что правительство разрешило сочетать льготную и рыночную ипотеки и тем самым увеличить сумму до 15–30 миллионов.
С 1 мая ставка по льготной ипотеке в новостройках была снижена с 12 до 9 %, а действие программы было продлено до конца 2022 года. Максимальная сумма кредита, который можно взять на льготных условиях, на тот момент составляла 12 млн рублей для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн — для других регионов. С возможностью сочетать льготную ипотеку с другой субсидированной или рыночной лимит для четырех столичных регионов, включая Петербург, увеличится до 30 млн рублей.