Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной. Максимальная сумма кредита вырастет до 15–30 млн рублей

Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку в новостройках под 9 % с рыночной или другим субсидированным жилищным займом. Таким образом, максимально возможная сумма кредита с 6–12 млн рублей в разных регионах увеличивается до 15–30 млн. Об этом 2 мая сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



«Кроме снижения ставки по ипотеке, приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных. Подчеркну, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — пояснил чиновник.