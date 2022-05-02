Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной. Максимальная сумма кредита вырастет до 15–30 млн рублей

Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку в новостройках под
«Кроме снижения ставки по ипотеке, приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных. Подчеркну, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — пояснил чиновник.
Правительство с 1 мая снизило ставку по льготной ипотеке в новостройках с 12 до