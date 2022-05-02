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    Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной. Максимальная сумма кредита вырастет до 15–30 млн рублей

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    Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку в новостройках под 9 % с рыночной или другим субсидированным жилищным займом. Таким образом, максимально возможная сумма кредита с 6–12 млн рублей в разных регионах увеличивается до 15–30 млн. Об этом 2 мая сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

    «Кроме снижения ставки по ипотеке, приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных. Подчеркну, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — пояснил чиновник.

    Правительство с 1 мая снизило ставку по льготной ипотеке в новостройках с 12 до 9 % и продлило действие программы до конца 2022 года. Максимальная сумма кредита, который можно взять на льготных условиях, составляет 12 млн рублей для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн — для других регионов. С возможностью сочетать льготную ипотеку с другой субсидированной или рыночной лимит для четырех столичных регионов, включая Петербург, увеличится до 30 млн рублей.

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