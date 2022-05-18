На южном участке КАД перекроют одну полосу, а по нескольким ограничат скорость

В связи с производством дорожных работ на одном из южных участков КАД временно перекроют для движения четвёртую полосу, а по первой, второй и третьей введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.
Как сообщили 18 мая в ФКУ «Упродор Северо-Запад», речь идёт об участке внутреннего кольца КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе — с 65 по 68-й км. Ограничения там будут действовать на период с 27 по 31мая, уточнили в дорожном ведомстве.
Напомним, что в эту субботу дорожные ограничения также будут введены на ЗСД — автомобили не смогут проехать по центральному участку магистрали с севера на юг.