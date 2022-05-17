В эту субботу автомобили не смогут проехать по центральному участку ЗСД с севера на юг

В субботу, 21 мая, на центральном участке Западного скоростного диаметра пройдет фестиваль ЗСД Фонтанка Фест. А это значит, что часть трассы ЗСД будет закрыта для движения автомобилистов. В первую очередь это коснется тех, кто планирует в субботу ехать по ЗСД с севера города на юг.
Итак, 21 мая с 14:00 и до полуночи закрыто движение транспорта по заезду с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении.
С 14:00 до 00:00 закрыто движение транспорта на всём участке от Богатырского пр. до
Для движения транспорта закрыты следующие заезды на ЗСД в южном направлении:
• с 14:00 до 00:00 закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении,
• с 14:00 до 00:00 закрыт заезд на ЗСД с Васильевского острова в южном направлении.
С 21:00 до 00:00 будет также закрыт съезд с ЗСД на
Точки перекрытий обозначены на интерактивной карте, а также на нашей схеме.
На время проведения Фестиваля просим использовать альтернативные маршруты по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и с пониманием отнестись к планируемым перекрытиям. Фестиваль ЗСД — уникальное мероприятие, которое проходит лишь раз в году.
Ждем Вас на ЗСД без автомобиля, в кроссовках или на велосипеде! Это прекрасная возможность увидеть магистраль в новом ракурсе, получить новые эмоции и проверить себя!
Напоминаем, что ЗСД Фонтанка Фест проходит уже в четвертый раз. Фестиваль организован компанией «Магистраль северной столицы», оператором трассы ЗСД, и городским порталом «Фонтанка.ру» при поддержке администрации Петербурга. Праздник включает в себя легкоатлетические забеги и велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В этом году на фестивале ожидается более 10 тысяч участников — бегунов и велосипедистов.