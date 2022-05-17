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    ЗСДфест

    В эту субботу автомобили не смогут проехать по центральному участку ЗСД с севера на юг

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    3 комментария

    В субботу, 21 мая, на центральном участке Западного скоростного диаметра пройдет фестиваль ЗСД Фонтанка Фест. А это значит, что часть трассы ЗСД будет закрыта для движения автомобилистов. В первую очередь это коснется тех, кто планирует в субботу ехать по ЗСД с севера города на юг.

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    Итак, 21 мая с 14:00 и до полуночи закрыто движение транспорта по заезду с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении.

    С 14:00 до 00:00 закрыто движение транспорта на всём участке от Богатырского пр. до наб. р. Екатерингофки в южном направлении (в северном направлении движение осуществляется в обычном режиме). Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский пр.

    Для движения транспорта закрыты следующие заезды на ЗСД в южном направлении:

    • с 14:00 до 00:00 закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении,

    • с 14:00 до 00:00 закрыт заезд на ЗСД с Васильевского острова в южном направлении.

    С 21:00 до 00:00 будет также закрыт съезд с ЗСД на наб. р. Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть возможен только на наб. Макарова.

    Точки перекрытий обозначены на интерактивной карте, а также на нашей схеме.

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    На время проведения Фестиваля просим использовать альтернативные маршруты по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и с пониманием отнестись к планируемым перекрытиям. Фестиваль ЗСД — уникальное мероприятие, которое проходит лишь раз в году.

    Ждем Вас на ЗСД без автомобиля, в кроссовках или на велосипеде! Это прекрасная возможность увидеть магистраль в новом ракурсе, получить новые эмоции и проверить себя!

    Напоминаем, что ЗСД Фонтанка Фест проходит уже в четвертый раз. Фестиваль организован компанией «Магистраль северной столицы», оператором трассы ЗСД, и городским порталом «Фонтанка.ру» при поддержке администрации Петербурга. Праздник включает в себя легкоатлетические забеги и велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В этом году на фестивале ожидается более 10 тысяч участников — бегунов и велосипедистов.

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

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    Комментарии (3)

    OttoVonNasmorck
    Почему бы не организовать фестиваль-автопробег по тротуарам центра города и аллеям парков? Весело же!
    sweepers
    цены подняли и всё равно фиг проедешь, ещё и площадки для остановки так и не открыты, сколько лет уже прошло
    Елена А.
    Рада за фестиваль, но " не рада" за остальных.
    По КАД хрен проедешь и без закрытия ЗСД, при закрытом ЗСД - будет жесть.
    Писали бы уж проще- сидите дома.
    Спасибо, что хоть предупредили.
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