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    Итальянская и Инженерная перекрыты у Манежной площади ради транспорта

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    В центре Петербурга перекрывают улицы в связи с проведением третьего Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest.

    В настоящий момент закрыты участки Итальянской и Инженерной улиц у Манежной площади, сообщает корреспондент «Фонтанки». На Садовой улице наблюдается пробка, впрочем, она там бывает и без ограничений у Манежной.

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    «Фонтанка» уже публиковала график ограничений и закрытий, в том числе в Василеостровском районе. Напомним, на каких улицах перекрывают движение:

    • с 0:00 17 мая до 23:59 21 мая — на Инженерной улице от Садовой улицы до площади Белинского, Кленовой улице, Манежной площади и Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади;
    • с 0:00 до 23:00 часов 21 мая — на Замковой улице, Караванной улице от площади Белинского до Итальянской улицы и на площади Белинского.
    • с 0:00 до 17:00 21 мая — на участке Морской набережной от Мичманской улицы до Прибалтийской площади и на площади Беллинсгаузена;

    В целом загруженность дорог Петербурга 18 мая небольшая. В утренний час пик было 5 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 6, и после 13:30 обычную для этого времени «четвёрку» сменила «зелёная» «тройка».

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