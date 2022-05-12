Транспортный фестиваль перекроет улицы в центре Петербурга и на Васильевском острове

Третий Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest пройдет в Петербурге с 19 по 21 мая. В связи с этим уже с 14 мая в центре города, а потом и в Василеостровском районе, начнут запрещать парковку и перекрывать улицы.
Как сообщает 12 мая пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, запрет остановки транспорта будет введен:
- с 0:00 14 мая до 23:59 16 мая — на Инженерной улице от Садовой улицы до площади Белинского, Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади, Манежной площади и участке Итальянской улицы от Садовой улицы до Манежной площади;
- с 0:00 17 мая и до 23:59 20 мая — на Замковой улице, Караванной улице от площади Белинского до Итальянской улицы, Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади и на площади Белинского;
- с 0:00 18 мая до 23:59 20 мая — на участке Морской набережной от Мичманской улицы до Прибалтийской площади, а также на площадях Беллинсгаузена и Прибалтийской.
В субботу, 21 мая, с полуночи до пяти часов вечера введут двустороннее движение и запрет остановки на Прибалтийской площади, а с полуночи до одиннадцати вечера запретят парковаться на Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади.
Перекрывать движение будут:
- с 0:00 17 мая до 23:59 21 мая — на Инженерной улице от Садовой улицы до площади Белинского, Кленовой улице, Манежной площади и Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади;
- с 0:00 до 17:00 21 мая — на участке Морской набережной от Мичманской улицы до Прибалтийской площади и на площади Беллинсгаузена;
- с 0:00 до 23:00 часов 21 мая — на Замковой улице, Караванной улице от площади Белинского до Итальянской улицы и на площади Белинского.