После китайского штурма банку в Петербурге ищут новые помещения

Граждане Китая продолжают осаждать офисы банка «Солидарность» в Петербурге и других городах России, чтобы получить карточки UnionPay. Справиться с потоком пока не получается — банкиры быстро ищут новые помещения и заказывают банкоматы.
«Из напряжённых точек — Екатеринбург и Санкт-Петербург. Перед руководством филиала стоит задача подбора помещения, — сообщил 18 мая в Telegram-канале банка председатель правления АО КБ «Солидарность» Вячеслав Арбузов. — Кроме того, запланировали покупку большого количества банкоматов, которые позволят нам разгрузить кассы, уменьшить время простоя банкоматов, потому что сейчас требуется много времени на инкассирование».
По словам топ-менеджера, за счёт внутреннего перемещения кадров в банке усиливают фронтальные точки, на которые оказывается наибольшее клиентское давление. Из внутрироссийских офисов «Солидарности» перевели людей, которые без дополнительной подготовки могут работать во внутренней системе. Обсуждается передача части объёма работы на аутсорсинг, что позволит готовить документы в электронном виде, и как следствие, больше обслуживать клиентов.
Как писала «Фонтанка», граждане КНР, которых по всей России больше миллиона, буквально ночуют у отделений банков. Доходит до штурмов и вызовов полиции. Китайцам нужны карточки с доступом к системе быстрых трансграничных переводов в Поднебесную.