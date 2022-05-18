И жезлом, и руками. Посмотрите, как инспекторы ГИБДД переводят через дорогу утят

Настала пора, когда автомобилистам следует быть готовыми ко встрече с совсем маленькими пешеходами, не соблюдающими ПДД. У уток вылупляются птенцы и начинают пешком путешествовать за мамами, зачастую прямо по проезжей части.
Трогательное видео публикует 18 мая Госавтоинспекция Москвы в своём телеграм-канале. Полицейские останавливают поток машин, чтобы пропустить утиную семью. Малышей, которые не могут преодолеть дорожное ограждение, подсаживают руками.
Госавтоинспекция Москвы
«Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Северо-Западного округа Сергей Милохин и Евгений Пашков сегодня утром помогли необычным пешеходам», — говорится в сообщении.
Петербургские водители тоже заботятся об утках. 11 мая в Сосновом Бору из-за пернатого семейства даже образовалась небольшая пробка. Как выяснилось, это были большие крохали.