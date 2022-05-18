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    И жезлом, и руками. Посмотрите, как инспекторы ГИБДД переводят через дорогу утят

    2147
    2 комментария

    Настала пора, когда автомобилистам следует быть готовыми ко встрече с совсем маленькими пешеходами, не соблюдающими ПДД. У уток вылупляются птенцы и начинают пешком путешествовать за мамами, зачастую прямо по проезжей части.

    Фото: Скриншот видео
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    Трогательное видео публикует 18 мая Госавтоинспекция Москвы в своём телеграм-канале. Полицейские останавливают поток машин, чтобы пропустить утиную семью. Малышей, которые не могут преодолеть дорожное ограждение, подсаживают руками.

    Госавтоинспекция Москвы

    «Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Северо-Западного округа Сергей Милохин и Евгений Пашков сегодня утром помогли необычным пешеходам», — говорится в сообщении.

    Петербургские водители тоже заботятся об утках. 11 мая в Сосновом Бору из-за пернатого семейства даже образовалась небольшая пробка. Как выяснилось, это были большие крохали.

    Фото: Скриншот видео

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    Комментарии (2)

    Laska77
    Есть еще Люди среди ДПСников!! Спасибо им, молодцы, уважение!!
    BorisN
    Вот молодцы ! Долгой и счастливой им жизни
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