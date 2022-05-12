Большой крохаль в Сосновом Бору выгуливает маленьких

Редкую птицу заметили за важным делом в расположенном неподалёку от Петербурга городе Сосновый Бор (Ленинградская область).
Самка большого крохаля ведёт за собой птенцов. «А у нас тут по Сосновому Бору мамы-героини пешком ходят!» — рассказывает автор видео в группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».
Большой крохаль занесён в Красную книгу Ленинградской области. Это крупная утка с длинным зубастым клювом — острыми зубами она удерживают скользкую добычу. «Фонтанка» показывала, как стая крохалей на Финском заливе охотилась на миног и на них устроили «рейдерский налёт» чайки.