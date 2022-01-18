Грабёж над заливом видели петербуржцы. Местные бились с гостями за миног

Дикий закон птичьего мира наблюдали 18 января на побережье Финского залива петербургские любители природы.



В Кировском районе города поселились редкие гости — большие крохали. Набег на них устроили чайки. Это был просто грабёж: чайки силой вырывали еду, добытую крохалями. Фотоотчётами бёрдвотчеры делятся в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».



«Наблюдала сегодня, как чайки набрасываются на больших крохалей. И если сначала причина мне была непонятна, то увеличив фото, [разглядела] — у крохалей миноги в клювах! Птицы без добычи чаек совершенно не интересовали», — рассказывает Ирина Калашникова.

