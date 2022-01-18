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Грабёж над заливом видели петербуржцы. Местные бились с гостями за миног

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Дикий закон птичьего мира наблюдали 18 января на побережье Финского залива петербургские любители природы.

В Кировском районе города поселились редкие гости — большие крохали. Набег на них устроили чайки. Это был просто грабёж: чайки силой вырывали еду, добытую крохалями. Фотоотчётами бёрдвотчеры делятся в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

«Наблюдала сегодня, как чайки набрасываются на больших крохалей. И если сначала причина мне была непонятна, то увеличив фото, [разглядела] — у крохалей миноги в клювах! Птицы без добычи чаек совершенно не интересовали», — рассказывает Ирина Калашникова.

«Так как длинную миногу скушать крохалю непросто, то чайки этот момент прознали и вместо того, чтобы охотиться самостоятельно, просто нападали на крохалей, чтобы отнять у них добычу. И у них это хорошо получается. Наверно, чайки не знают, что большой крохаль имеет охранный статус в Красной книге Ленинградской области», — шутит Антон Кубышкин.

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Комментарии (9)

172442362
Я очень рад, что автор текста хорошо владеет английским и наблюдателей за птицами бердвочерами. Но, во первых, не все знают английский язык, а во вторых зачем использовать иностранное, причем редко используемое слово когда есть всем понятное слово орнитолог?
264727191
крысы летающие))
Денеб
Ну прям как в нашей жизни..... Слабый погибает.....Выживает сильнейший.... Рынок всё расставит по своим местам..... В общем, гайдаровские реформы начала 90-х......
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