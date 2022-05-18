Самокатчик до приезда скорой держал за руку сбитую им немолодую даму на Московской

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 18 мая, накануне вечером на Московской площади 26-летний мужчина на самокате не смог объехать прохожую в возрасте 57 лет.

После встречи с мобильным пешеходом в Московском районе Петербурга на асфальте оказалась 57-летняя женщина. Упала она удачно.

Женщину в беде он не оставил: вызвал скорую помощь и дождался бригаду. «Держал её за руку до приезда медиков и проводил в машину», — рассказал редакции очевидец.



Пострадавшую в больнице осмотрели и после оказания необходимой помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, падение обошлось ссадинами.

