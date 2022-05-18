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    Самокатчик до приезда скорой держал за руку сбитую им немолодую даму на Московской

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    11 комментариев

    После встречи с мобильным пешеходом в Московском районе Петербурга на асфальте оказалась 57-летняя женщина. Упала она удачно.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 18 мая, накануне вечером на Московской площади 26-летний мужчина на самокате не смог объехать прохожую в возрасте 57 лет.

    Женщину в беде он не оставил: вызвал скорую помощь и дождался бригаду. «Держал её за руку до приезда медиков и проводил в машину», — рассказал редакции очевидец.

    Пострадавшую в больнице осмотрели и после оказания необходимой помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, падение обошлось ссадинами.

    В Петербурге запущен чат-бот, который принимает жалобы на нарушение правил пользования электросамокатами. Рассказать можно как об опасной езде, так и о том, где приходится спотыкаться о брошенный транспорт.

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    Комментарии (11)

    Avs7153
    Ах, какой шалунишка!
    265056402
    я удивляюсь порой, как ездят. Вопрос в человеческом мышлении, что если нет правил, то не предугадать, что такого неочевидного случится.
    VKuser181384498
    Когда власть города озаботится этой проблемой и порядок наведет. Пешеходная часть дороги и называется ПЕШЕХОДНОЙ для прохода по ней пешком. Почему же по пешеходной части ездят самокаты, велосипеды. Все, что едет должно ехать по ПРОЕЗЖЕЙ части. Значит делите пешеходную и проезжую части дополнительно для проезда самокатов и велосипедов. Неужели трудно нашим чиновникам организовать движение так, чтобы люди не страдали. Да, забыла, что чиновников Смольного не заботит жизнь и здоровье граждан, на которое влияет деятельность чиновников. Чиновников заботит только наполнение деньгами их кошельков.
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