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    В Петербурге запустили чат-бот для ловли злостных самокатчиков

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    10 комментариев

    В Петербурге нашли способ борьбы с нарушителями-самокатчиками: теперь на них можно пожаловаться с помощью телеграм-бота. О новинке 17 мая рассказывает пресс-служба городского комитета по транспорту.

    «На базе Ассоциации операторов микромобильности запущен Telegram-бот «Самокаты в СПб». С помощью данного ресурса можно отправить обращения, связанные с нарушением правил пользования электросамокатами, включая опасную езду и парковку в неположенных местах», — говорится в тексте.

    Также рассказать о нарушении можно по телефону горячей линии: +7 (812) 240–75–85 — потребуется назвать адрес, время и проблему. Данные направят конкретному оператору кикшеринга, и хулигану может грозить штраф.

    «Фонтанка» рассказывала, что сезон кикшеринга в Петербурге и области набирает обороты: 9 мая самокат сбил мальчика в Киришском районе, а 11 мая — на Петроградской стороне.

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    Комментарии (10)

    07A
    Шизофрения? Сочувствую.
    angel of death
    вам что-то не нравится? жалуйтесь боту... смешно... курам на смех... с тем же успехом можно пожаловаться своему отражению в зеркале... если у вас есть шизофрения, то оно с вами даже поговорит на эту тему =)))))
    Леонтий
    Не чат нужен,а запрет и полиция.
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