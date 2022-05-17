В Петербурге запустили чат-бот для ловли злостных самокатчиков

В Петербурге нашли способ борьбы с нарушителями-самокатчиками: теперь на них можно пожаловаться с помощью телеграм-бота. О новинке 17 мая рассказывает пресс-служба городского комитета по транспорту.
«На базе Ассоциации операторов микромобильности запущен Telegram-бот «Самокаты в СПб». С помощью данного ресурса можно отправить обращения, связанные с нарушением правил пользования электросамокатами, включая опасную езду и парковку в неположенных местах», — говорится в тексте.
Также рассказать о нарушении можно по телефону горячей линии: +7 (812) 240–75–85 — потребуется назвать адрес, время и проблему. Данные направят конкретному оператору кикшеринга, и хулигану может грозить штраф.
«Фонтанка» рассказывала, что сезон кикшеринга в Петербурге и области набирает обороты: 9 мая самокат сбил мальчика в Киришском районе, а 11 мая — на Петроградской стороне.