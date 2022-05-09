Сезон кикшеринга набирает обороты. Второклассник в Ленобласти попал в больницу после манёвра отца на самокате

Травмой головы закончилась поездка на электросамокате для девятилетнего мальчика в Киришском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 мая. Ребёнок встал на деку пассажиром.



Девятилетний пациент поступил в киришскую больницу накануне утром. Состояние мальчика, которому диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, медики оцени как среднетяжёлое.

