    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    6 м/с, зап

    770мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Сезон кикшеринга набирает обороты. Второклассник в Ленобласти попал в больницу после манёвра отца на самокате

    1416
    2 комментария

    Травмой головы закончилась поездка на электросамокате для девятилетнего мальчика в Киришском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 мая. Ребёнок встал на деку пассажиром.

    Девятилетний пациент поступил в киришскую больницу накануне утром. Состояние мальчика, которому диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, медики оцени как среднетяжёлое.

    По предварительной информации, помощь врачей второкласснику потребовалась после совместной с отцом поездки на электросамокате. Около девяти часов утра они катались у Дворца детского юношеского творчества имени Л. Н. Маклаковой по Волхонской набережной, на повороте школьник упал.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Капитан Очевидность2
    Дальше - больше. Скоро все пешеходы в Петербурге будут в шлемах ходить по тротуарам.
    Alex000
    Ну хоть самопал, водителей авто не подставили, и то ладно.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close