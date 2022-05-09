Сезон кикшеринга набирает обороты. Второклассник в Ленобласти попал в больницу после манёвра отца на самокате

Травмой головы закончилась поездка на электросамокате для девятилетнего мальчика в Киришском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 мая. Ребёнок встал на деку пассажиром.
Девятилетний пациент поступил в киришскую больницу накануне утром. Состояние мальчика, которому диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, медики оцени как среднетяжёлое.
По предварительной информации, помощь врачей второкласснику потребовалась после совместной с отцом поездки на электросамокате. Около девяти часов утра они катались у Дворца детского юношеского творчества имени