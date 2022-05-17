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    Женщина уехала с Московской площади на скорой после удара электросамоката

    1779
    7 комментариев

    На Московской площади женщину сбил электросамокат. По словам очевидца, ее забрала карета скорой помощи.

    Авария произошла ближе к ночи 17 мая. Как мужчина рассказал «Фонтанке», водитель самоката остался с пострадавшей, держал ее за руку до приезда медиков и проводил в машину. «Он сам в шоке, [кажется]», — рассказал нашему изданию свидетель.

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    О состоянии женщины пока ничего не известно. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге нашли способ борьбы с нарушителями-самокатчиками: теперь на них можно пожаловаться с помощью телеграм-бота.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии (7)

    263784231
    Сегодня видел пОдростка, лет пятнадцати, летящего по тротуару на похожем драндулете со скоростью километров двадцать в час, не меньше. Если попадётся такому горе-самокатчику на пути какое-нибудь дитё малое или коляска с ребёнком, то это будут минимум ТТП, а как максимум можно и на убийство по неосторожности таким макаром накатать. А то, о чём думают владельцы данных агрегатов, поскольку ответственность за возмещение ущерба лежит , в том числе , и на них - весьма большая загадка.
    AndreyFon
    На переднем плане фотографии - самокат, явно не имеющий отношения к происшествию. А около лежащего человека - видно смутно, но вроде бы велосипед, а не самокат.

    Т.е. "подтверждающая" фотография не соответствует тексту сообщения, но имеет признак манипуляции.
    hal9000
    Самокатчик если на тебя едет надо дернуть его за одну сторону руля..больше так делать не будет...)
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