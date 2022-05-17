Женщина уехала с Московской площади на скорой после удара электросамоката

Авария произошла ближе к ночи 17 мая. Как мужчина рассказал «Фонтанке», водитель самоката остался с пострадавшей, держал ее за руку до приезда медиков и проводил в машину. «Он сам в шоке, [кажется]», — рассказал нашему изданию свидетель.

На Московской площади женщину сбил электросамокат. По словам очевидца, ее забрала карета скорой помощи.

О состоянии женщины пока ничего не известно. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге нашли способ борьбы с нарушителями-самокатчиками: теперь на них можно пожаловаться с помощью телеграм-бота.