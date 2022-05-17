    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, сев

    765мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Песков: Россия не ведет работу по присоединению Южной Осетии

    2012
    5 комментариев

    Российские власти не проводят какую-либо работу по вопросу присоединения Южной Осетии. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Так он прокомментировал решение действующего президента республики Анатолия Бибилова провести 17 июля референдум о воссоединении с РФ.

    «Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики. <…> Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется», — сказал Песков ТАСС.

    Ранее в Кремле говорили, что «с уважением отнесутся» к результатам референдума в Южной Осетии по вопросу объединения с РФ. В Грузии, которая считает ЮО своей территорией, уже заявили, что итоги референдума не признают.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Leo64
    Спасибо за информацию.
    Значит, работа уже проведена.
    Z O V
    С уважением отнесёмся к решению народа Южной Осетии. Быть Добру!
    altnec
    Чё т он так выразился каким-то гробовым голосом.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close