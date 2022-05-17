Песков: Россия не ведет работу по присоединению Южной Осетии

Российские власти не проводят какую-либо работу по вопросу присоединения Южной Осетии. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Так он прокомментировал решение действующего президента республики Анатолия Бибилова провести 17 июля референдум о воссоединении с РФ.



«Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики. <…> Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется», — сказал Песков ТАСС.

