Песков: Россия не ведет работу по присоединению Южной Осетии

Российские власти не проводят какую-либо работу по вопросу присоединения Южной Осетии. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал решение действующего президента республики Анатолия Бибилова провести 17 июля референдум о воссоединении с РФ.
«Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики. <…> Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется», — сказал Песков ТАСС.
Ранее в Кремле говорили, что «с уважением отнесутся» к результатам референдума в Южной Осетии по вопросу объединения с РФ. В Грузии, которая считает ЮО своей территорией, уже заявили, что итоги референдума не признают.