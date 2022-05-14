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    В Грузии заявили, что не признают референдум о присоединении Южной Осетии к России

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    6 комментариев

    Власти Грузии не собираются признавать де-факто референдум в Южной Осетии о вхождении в состав России. Об этом 14 мая заявил журналистам глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

    «У нас есть наша четкая политика. Конечно же, мы не будем признавать ни де-факто власть (Южной Осетии), ни де-факто выборы, ни де-факто референдум (о присоединении к РФ). В связи с этим наша позиция очень четкая и ясная. Мы будем следовать именно этой линии», — подчеркнул Кобахидзе (цитата по ТАСС).

    Накануне действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум о присоединении республики к России. Грузия считает эту территорию своей. В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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    Комментарии (6)

    Денеб
    Молодцы, Грузия! За вашу и нашу свободу!
    252674901
    Да никто в мире этот фейковый референдум не признает, кроме папуасов Вануату.
    Андрей К._5e4ce28835681
    Мы не признаем это их непризнание. 😜
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