В Грузии заявили, что не признают референдум о присоединении Южной Осетии к России

Власти Грузии не собираются признавать де-факто референдум в Южной Осетии о вхождении в состав России. Об этом 14 мая заявил журналистам глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.



«У нас есть наша четкая политика. Конечно же, мы не будем признавать ни де-факто власть (Южной Осетии), ни де-факто выборы, ни де-факто референдум (о присоединении к РФ). В связи с этим наша позиция очень четкая и ясная. Мы будем следовать именно этой линии», — подчеркнул Кобахидзе (цитата по ТАСС).

