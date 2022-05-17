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    Суд прекратил уголовное дело об «отце» нацистской пропаганды, отправленном в «Бессмертный полк»

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    Петербургский горсуд прекратил уголовное дело в отношении Андрея Амханицкого, обвиняемого в реабилитации нацизма. 50-летний мужчина два года назад отправил заявку с фото Йозефа Геббельса для демонстрации с ветеранами ВОВ на сайте «Бессмертного полка».

    Объединённая пресс-служба судов Петербурга 17 мая сообщает, что дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Амханицкий, напомним, своей вины не отрицал. В марте Дзержинский суд ограничил его свободу запретом определённых действий.

    В марте СК возбуждал дела по «нацистской» статье одно за другим. Все касались мая 2020 года, когда, по данным следствия, в полк ветеранов виртуально продвигали Бандеру, Власова, Геббельса, Менгеле и Гитлера. Теперь дела прекращают за истечением сроков.

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