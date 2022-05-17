Суд прекратил уголовное дело об «отце» нацистской пропаганды, отправленном в «Бессмертный полк»

Петербургский горсуд прекратил уголовное дело в отношении Андрея Амханицкого, обвиняемого в реабилитации нацизма. 50-летний мужчина два года назад отправил заявку с фото Йозефа Геббельса для демонстрации с ветеранами ВОВ на сайте «Бессмертного полка».

Объединённая пресс-служба судов Петербурга 17 мая сообщает, что дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Амханицкий, напомним, своей вины не отрицал. В марте Дзержинский суд ограничил его свободу запретом определённых действий.