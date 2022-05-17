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    На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность из-за дорожного ремонта

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    На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области в начале лета ограничат пропускную способность в связи с проведением работ по устранению колейности.

    Как сообщили «Фонтанке» 17 мая в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на период с 6 июня по 21 июля на магистрали будет поэтапно перекрываться одна полоса движения на участке с 34-го по 57-й километр (в границах Всеволожского и Приозерского районов, между посёлками Стеклянный и Сосново) — в обоих направлениях. По оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

    Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    В дорожном ведомстве уточнили, что на данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении. Там будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные ограничительные барьеры, смонтирована световая сигнализация. Работы будут вестись в круглосуточном режиме, в две смены.

    Ранее «Фонтанка» писала, что из-за дорожного ремонта также вводится реверсивное движение транспорта на федеральной трассе Р-23 в Лужском районе Ленобласти. А в Петербурге почти на полтора месяца ограничат движение по проспекту Большевиков.

    Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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