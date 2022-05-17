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    Проспект Большевиков ограничат почти на полтора месяца из-за ремонта

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    1 комментарий

    Ремонтные работы в Невском районе Петербурга ограничат движение транспорта по проспекту Большевиков — на участке от улицы Дыбенко до Народной улицы. Там будут менять дорожное покрытие, сообщили утром 17 мая в Государственной административно-технической инспекции.

    В ведомстве уточнили, что ограничения на проспекте Большевиков будут действовать почти полтора месяца — с 19 мая по 1 июля.

    Ранее «Фонтанка» писала, что работы по прокладке коммуникаций и установке светофора на этой неделе ограничили движение транспорта также в Кировском, Колпинском, Красносельском, Пушкинском и Фрунзенском районах Петербурга.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    ну и прекрасно - давно пора перелопачивать город летом, а не зимой
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