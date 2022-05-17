Проспект Большевиков ограничат почти на полтора месяца из-за ремонта

Ремонтные работы в Невском районе Петербурга ограничат движение транспорта по проспекту Большевиков — на участке от улицы Дыбенко до Народной улицы. Там будут менять дорожное покрытие, сообщили утром 17 мая в Государственной административно-технической инспекции.



В ведомстве уточнили, что ограничения на проспекте Большевиков будут действовать почти полтора месяца — с 19 мая по 1 июля.

