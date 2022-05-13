Проезд по Дачному ограничат до середины июня из-за светофора

Работы по прокладке коммуникаций и установке светофора в ближайшую неделю ограничат движение транспорта в Кировском, Колпинском, Красносельском, Пушкинском и Фрунзенском районах Петербурга. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 15 мая по 13 июня введут ограничение движения у дома 5 по Дачному проспекту. Там будут устанавливать светофор.



В Красносельском районе для прокладки газопровода ограничат проезд на двух участках. С 16 по 27 мая и с 25 по 29 июня будет ограничено движение у дома 94 по Земской улице в Старо-Паново, а с 18 по 25 мая и с 3 по 10 июля перекроют улицу Лассаля в Сергиево от Красносельского шоссе до улицы Льва Толстого. Объехать можно будет по Сосновой улице и Сосновому переулку.

С 18 по 27 мая из-за работ по прокладке инженерных сетей ограничат проезд по Беличьей улице в поселке Александровская у Соболевской дороги.