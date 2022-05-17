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    МВД сняло ограничения на въезд в Россию для трёх с лишним тысяч граждан Украины, ДНР и ЛНР

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    5 комментариев

    МВД РФ приняло решение о снятии ограничений на въезд на территорию России в отношении более 3 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, допустивших два и более административных правонарушения незначительного характера либо нарушивших срок пребывания на территории РФ. Об этом утром 17 мая со ссылкой на полицейское ведомство сообщает «МВД-Медиа».

    Также при обращении по вопросу продления срока временного пребывания на территории РФ, постановки на миграционный учет по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание граждане Украины, ДНР и ЛНР не будут привлекаться к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России, уточнили в МВД.

    Для урегулирования своего правового положения в Российской Федерации прибывшие на её территорию граждане Украины, ДНР и ЛНР могут обратиться в территориальные органы МВД России.

    Ранее «Фонтанка» уже писала, что в полиции пообещали не наказывать граждан Украины, ДНР и ЛНР за нарушение режима пребывания в России. А инспекторам ГИБДД рекомендовали лояльно относиться к нарушению правил дорожного движения приезжими из Донбасса на российских дорогах.

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    Комментарии (5)

    morfneo2
    это не тем которые вчера в Азовстали сдались? У них то проступки малозначительные по сравнению с теми кто признан у нас иногентом
    252674901
    Любой бандит из днр нам сгодится.
    Somn
    Правильно, своим давайте закручивать гайки.
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