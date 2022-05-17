МВД сняло ограничения на въезд в Россию для трёх с лишним тысяч граждан Украины, ДНР и ЛНР

МВД РФ приняло решение о снятии ограничений на въезд на территорию России в отношении более 3 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, допустивших два и более административных правонарушения незначительного характера либо нарушивших срок пребывания на территории РФ. Об этом утром 17 мая со ссылкой на полицейское ведомство сообщает «МВД-Медиа».
Также при обращении по вопросу продления срока временного пребывания на территории РФ, постановки на миграционный учет по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание граждане Украины, ДНР и ЛНР не будут привлекаться к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России, уточнили в МВД.
Для урегулирования своего правового положения в Российской Федерации прибывшие на её территорию граждане Украины, ДНР и ЛНР могут обратиться в территориальные органы МВД России.
Ранее «Фонтанка» уже писала, что в полиции пообещали не наказывать граждан Украины, ДНР и ЛНР за нарушение режима пребывания в России. А инспекторам ГИБДД рекомендовали лояльно относиться к нарушению правил дорожного движения приезжими из Донбасса на российских дорогах.