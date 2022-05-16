Президент Казахстана заявил Путину, что планирует приехать на ПМЭФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом он заявил 16 мая на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.



По словам Токаева, Россия — основной торгово-экономический партнер Казахстана, товарооборот достиг $25 млрд. Он отметил, что перед властями страны стоит задача нарастить объемы торговли и инвестиций.



«Я сам планирую по Вашему приглашению принять участие в Петербургском экономическом форуме 17 июня. Наша правительственная делегация планирует также принять участие в очень крупной промышленной выставке, которая состоится в начале июля в Екатеринбурге. Осенью этого года мы планируем принять участие в традиционном форуме приграничных районов. То есть программа работы, совместной работы и взаимодействия очень обширная», — сказал он.

