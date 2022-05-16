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    Президент Казахстана заявил Путину, что планирует приехать на ПМЭФ

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    3 комментария

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом он заявил 16 мая на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

    По словам Токаева, Россия — основной торгово-экономический партнер Казахстана, товарооборот достиг $25 млрд. Он отметил, что перед властями страны стоит задача нарастить объемы торговли и инвестиций.

    «Я сам планирую по Вашему приглашению принять участие в Петербургском экономическом форуме 17 июня. Наша правительственная делегация планирует также принять участие в очень крупной промышленной выставке, которая состоится в начале июля в Екатеринбурге. Осенью этого года мы планируем принять участие в традиционном форуме приграничных районов. То есть программа работы, совместной работы и взаимодействия очень обширная», — сказал он.

    10 февраля Путин пригласил Токаева на ПМЭФ «в качестве одного из главных гостей». Главная тема форума звучит как «Новый мир — новые возможности», мероприятие состоится 15–18 июня.

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    Комментарии (3)

    roemhis
    Здорово, но нужно привлекать китайцев. Ведь только на них сейчас надежда получить скоростные поезда
    Денеб
    Надо, надо приехать.... А то обидится и захочет вернуть в "родную гавань"....
    Леонтий
    А батька не приедет?Батька красноречивый,оживил бы форум.А то экономика какая-то .
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