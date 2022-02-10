FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
74.80р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Путин намекнул, что пандемия не помешает провести ПМЭФ в Петербурге. И пригласил на форум Токаева

Путин намекнул, что пандемия не помешает провести ПМЭФ в Петербурге. И пригласил на форум Токаева

14
Печать

Президент России Владимир Путин пригласил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургский международный экономический форум.

«Упомяну и то, что в ходе переговоров пригласил президента Казахстана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года в качестве одного из главных гостей», — сказал он входе пресс-конференции по итогам встречи.

Также Путин выразил надежду, что Токаев примет предложение.

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня 2022 года.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

ShkVAl
А кто знает стоимость мероприятия?
Zloi_prohozhiy
Пусть приглашает туда, где не будут людей своим посещением раздражать
Артист ритуальных услуг
Во трудовым мигрантам раздолье будет - грабь кого хочешь, только не суйся близко к путям кортежей, местам сборищ и глиссад.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний