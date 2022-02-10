Путин намекнул, что пандемия не помешает провести ПМЭФ в Петербурге. И пригласил на форум Токаева

Президент России Владимир Путин пригласил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургский международный экономический форум.
«Упомяну и то, что в ходе переговоров пригласил президента Казахстана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года в качестве одного из главных гостей», — сказал он входе пресс-конференции по итогам встречи.
Также Путин выразил надежду, что Токаев примет предложение.
Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня 2022 года.