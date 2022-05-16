Министр спорта РФ призвал наказать тренера, назвавшего кубинскую волейболистку «обезьяной»

Высказывание главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, назвавшего «обезьяной» кубинскую волейболистку «Уралочки-НТМК», неприемлемо. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков допустил оскорбительное высказывание в адрес кубинки Аиламы Сесе Монталво. Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику. В современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку. Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера «Локомотива»», — сказал Матыцин.
Инцидент произошел во время финала женского чемпионата России. Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков в перерыве давал установку своим игрокам и сравнил Аиламу Монталво с приматом. «Уралочка» потребовала извинений. Сам тренер по-прежнему никак не прокомментировал свои слова.