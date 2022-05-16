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    Министр спорта РФ призвал наказать тренера, назвавшего кубинскую волейболистку «обезьяной»

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    3 комментария

    Высказывание главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, назвавшего «обезьяной» кубинскую волейболистку «Уралочки-НТМК», неприемлемо. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков допустил оскорбительное высказывание в адрес кубинки Аиламы Сесе Монталво. Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику. В современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку. Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера «Локомотива»», — сказал Матыцин.

    Инцидент произошел во время финала женского чемпионата России. Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков в перерыве давал установку своим игрокам и сравнил Аиламу Монталво с приматом. «Уралочка» потребовала извинений. Сам тренер по-прежнему никак не прокомментировал свои слова.

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    Комментарии (3)

    Денеб
    Андрей Воронков - истинный патриот и сын России! Другими они не бывают!
    ZavtraBudetLuchshe
    Эхх, кубинские волейболистки)))
    alexadmin
    Нет ли здесь проявления расизма, что все акцентируют внимание на темнокожесте потерпевшей? А если бы она была блондинкой, возбудились бы на это оскорбление?
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