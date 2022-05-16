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    Боевые действия на Украине

    Путин анонсировал совместные учения ОДКБ осенью

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    6 комментариев

    Осенью этого года пройдет серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширяться. Об этом в ходе юбилейного саммита ОДКБ в Москве 16 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

    «На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — цитирует Путина РИА Новости.

    Глава государства отметил, что предстоит заниматься оснащением коллективных сил ОКДБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий военных структур и спецслужб. По словам Путина, соответствующие вопросы на постоянной основе отрабатываются в ходе обучений по линии ОДКБ, практику проведения планируется расширять.

    «Фонтанка» писала, что на открытии саммита ОДКБ 16 мая президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что возможности и влияние этой международной организации будут возрастать, особенно в нынешнее непростое время. Также он заявил, что Россия не имеет проблем с Финляндией и Швецией, поэтому их возможное присоединение к НАТО не создает угрозы.

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    Комментарии (6)

    своих не бросаем
    серьёзно? думает останется чем и кем проводить учения, я уж молчу про его участь.
    Инкогнито2021
    Кем учения то проводить?
    274580688
    оптимист однако, здравствуйте
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