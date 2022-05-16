Путин анонсировал совместные учения ОДКБ осенью

Осенью этого года пройдет серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширяться. Об этом в ходе юбилейного саммита ОДКБ в Москве 16 мая заявил президент РФ Владимир Путин.



«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — цитирует Путина РИА Новости.

