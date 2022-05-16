Путин: У России нет проблем с Финляндией и Швецией

Россия не имеет проблем с Финляндией и Швецией, поэтому их возможное присоединение к НАТО не представляет угрозы. Однако это вызовет ответ Москвы, сказал Владимир Путин 16 мая на саммите ОДКБ в Кремле.
«У России нет проблем с этими государствами (с Финляндией и Швецией. — Прим. ред.). В этом смысле непосредственной угрозы в расширении за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эти территории, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет — мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые будут создаваться. Проблемы создаются на голом месте», — отметил он.
По словам президента РФ, расширение НАТО — проблема, «которая создается совершенно искусственно». Альянс «используется как инструмент внешней политики» США, и делается это, по мнению Путина, «достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно». «Это всё усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности», — подчеркнул российский лидер.