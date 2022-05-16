    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    4 м/с, с-з

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.78eur65.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Путин: У России нет проблем с Финляндией и Швецией

    4560
    25 комментариев

    Россия не имеет проблем с Финляндией и Швецией, поэтому их возможное присоединение к НАТО не представляет угрозы. Однако это вызовет ответ Москвы, сказал Владимир Путин 16 мая на саммите ОДКБ в Кремле.

    «У России нет проблем с этими государствами (с Финляндией и Швецией. — Прим. ред.). В этом смысле непосредственной угрозы в расширении за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эти территории, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет — мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые будут создаваться. Проблемы создаются на голом месте», — отметил он.

    По словам президента РФ, расширение НАТО — проблема, «которая создается совершенно искусственно». Альянс «используется как инструмент внешней политики» США, и делается это, по мнению Путина, «достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно». «Это всё усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности», — подчеркнул российский лидер.

    Недавно власти Швеции объявили, что официально приняли решение о подаче заявки на членство в альянс НАТО. Президент Финляндии объявил 15 мая о решении страны вступить в НАТО и рассказал о звонке Владимиру Путину, в котором он уведомил российского лидера об этой инициативе.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (25)

    264653831
    у них проблем точно не будет
    Денеб
    Перефразируя нашего королька (как я его называю): У Финляндии и Швеции теперь не будет проблем с Россией.....
    jump
    "Проблемы создаются на голом месте"

    да ладно!?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close