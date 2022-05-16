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    Путин на саммите ОДКБ: Непростые времена не заканчиваются никогда

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    23 комментария

    Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что возможности и влияние ОДКБ будут возрастать, особенно в нынешнее непростое время.

    «И в 1992, и в 2002 году тоже были непростые времена, они не заканчиваются никогда. Но организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. Надеюсь, что ее возможности и влияние будут только возрастать», — сказал он 16 мая на встрече лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле.

    Выступивший далее президент Белоруссии Александр Лукашенко повторил слова о непростых временах, добавив мысль о том, что сейчас идет «передел мира». «Однополярная система безвозвратно уходит в прошлое, однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за свои позиции», — отметил он.

    В сессии, приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ, принимают участие главы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

    На сайте Кремля говорится, что в ходе встречи основное внимание «планируется уделить ключевым вопросам взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальным международным и региональным проблемам, а также мерам по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности».

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    Комментарии (23)

    274627590
    А почему ОДКБ как то слабовато помогала Армении в конфликте с Азербайджаном ?
    Dud
    А кто бензо-газо-колонке обещал "светлое будущее"??? )))
    Это когда-то было?
    Аристотель
    Согласно Марксу, капитализм стоит на том что в среднем каждые 4 года обязательно должен произойти кризис, причём единственный (но не гарантированный) способ увеличения интервала состоит в том, что последующий кризис должен наносить больший ущерб чем предыдущий.
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