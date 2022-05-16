Путин на саммите ОДКБ: Непростые времена не заканчиваются никогда

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что возможности и влияние ОДКБ будут возрастать, особенно в нынешнее непростое время.



«И в 1992, и в 2002 году тоже были непростые времена, они не заканчиваются никогда. Но организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. Надеюсь, что ее возможности и влияние будут только возрастать», — сказал он 16 мая на встрече лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле.



Выступивший далее президент Белоруссии Александр Лукашенко повторил слова о непростых временах, добавив мысль о том, что сейчас идет «передел мира». «Однополярная система безвозвратно уходит в прошлое, однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за свои позиции», — отметил он.

