Минобороны РФ: Достигнута договоренность о вывозе с «Азовстали» раненых

С заблокированными на территории комбината «Азовсталь» украинскими военнослужащими достигнута договоренность о вывозе раненных. Об этом 16 мая сообщает Минобороны России.

В районе предприятия сейчас ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор, по которому раненных военнослужащих Украины доставят в медицинское учреждение ДНР в Новоазовcке. Им, как уточняет Минобороны РФ, окажут всю необходимую помощь.



7 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили о завершении операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали». В тот же день украинская сторона заявила, что все дети, женщины и пожилые люди покинули территорию завода.

