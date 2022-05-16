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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ: Достигнута договоренность о вывозе с «Азовстали» раненых

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    С заблокированными на территории комбината «Азовсталь» украинскими военнослужащими достигнута договоренность о вывозе раненных. Об этом 16 мая сообщает Минобороны России.

    В районе предприятия сейчас ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор, по которому раненных военнослужащих Украины доставят в медицинское учреждение ДНР в Новоазовcке. Им, как уточняет Минобороны РФ, окажут всю необходимую помощь.

    7 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили о завершении операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали». В тот же день украинская сторона заявила, что все дети, женщины и пожилые люди покинули территорию завода.

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