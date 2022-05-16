Владельца бизнеса и бригадира цеха отправили под домашний арест по делу об отравленном холодце

В Ивановской области отправили под домашний арест индивидуального предпринимателя и бригадира цеха, следствие считает их причастными к производству опасного холодца. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба регионального СКР.



Сейчас известно о 16 случаях отравления по всей стране, двое потерпевших скончались. По данным Роспотребнадзора, все они употребляли продукцию под брендами «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень «Премиум», изготовитель — ИП Сказыводов В.Ю. (город Иваново).



«В соответствии с экспертными заключениями в отобранных пробах изъятого мясного продукта выявлено несоответствие требованиям безопасности по содержанию нитрита натрия», — уточнили в СКР. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

