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    Владельца бизнеса и бригадира цеха отправили под домашний арест по делу об отравленном холодце

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    4 комментария

    В Ивановской области отправили под домашний арест индивидуального предпринимателя и бригадира цеха, следствие считает их причастными к производству опасного холодца. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба регионального СКР.

    Сейчас известно о 16 случаях отравления по всей стране, двое потерпевших скончались. По данным Роспотребнадзора, все они употребляли продукцию под брендами «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень «Премиум», изготовитель — ИП Сказыводов В.Ю. (город Иваново).

    «В соответствии с экспертными заключениями в отобранных пробах изъятого мясного продукта выявлено несоответствие требованиям безопасности по содержанию нитрита натрия», — уточнили в СКР. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

    В ходе следствия проведен осмотр цеха и шесть обысков, в том числе по местам жительства обвиняемых и на производстве, назначены медицинские экспертизы. 15 мая стало известно о задержании предпринимателя, бригадира цеха и других сотрудников завода-производителя.

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    Комментарии (4)

    Dmitry Antonov
    Что-то странное, каким образом при производстве в продукт мог попасть нитрит натрия в такой большой концентрации?
    Вспомнил загадочное отравление арбузом в Москве, там тоже быстро нашли предполагаемого виновного, проводившего дезинсекцию, только потом выяснилось, что он ни причём. А истинную причину, вроде как, так и не установили.
    Captan02
    И правильно сделали ! Не будет людей травить !
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